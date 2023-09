Modelos são achadas mortas em apartamentos de Los Angeles

As famílias perderam contato com Nichole e Maleesa em 7 de setembro.

Parentes das vítimas suspeitam da ação de um possível serial killer. Um porta-voz da polícia de Los Angeles diz que é muito cedo para determinar se há uma ligação entre os casos. A informação é do The Sun.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.