Miranda e Gabriel voltam aos treinos do São Paulo após Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo teve duas novidades no treino da manhã deste sábado (15) no CT da Barra Funda. O zagueiro Miranda e o volante Gabriel se recuperaram da Covid-19 e se juntaram ao restante do elenco na pré-temporada. O uruguaio conseguiu voltar de seu país de origem após apresentar o teste negativo para a doença. Ele estava impossibilitado de viajar para o Brasil desde que foi diagnosticado com a Covid-19 nas férias. Durante o período em que ficou no Uruguai, Gabriel fez treinos sozinhos para se manter em forma. Na sexta-feira (14), o São Paulo já havia tido duas voltas aos treinos. O goleiro Tiago Volpi e o atacante Jonathan Calleri se recuperaram da doença e tiveram resultados negativos para a Covid-19. Dentre os diagnosticados com a Covid-19 no elenco do São Paulo, sete ainda não voltaram aos treinos: o goleiro Thiago Couto, o lateral Reinaldo, os meias Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes e o atacante Pablo.

