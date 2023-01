Ministro extremista de Israel proíbe bandeiras palestinas em público

O agora ministro já defendeu o fim da proibição da oração judaica no complexo --membros do seu partido ainda o fazem--, mas tem sido mais evasivo sobre o assunto desde que se aliou a Netanyahu.

De acordo com autoridades de Israel, a visita obedeceu ao acordo que prevê que não muçulmanos podem visitar a mesquita, desde que não rezem no local.

Ben-Gvir chegou ao ministério após a volta do premiê Binyamin Netanyahu ao poder em Israel, no final de 2022. Ele conta com o apoio de legendas ultranacionalistas e membros de extrema direita.

Em maio do ano passado, a polícia de Israel reprimiu com golpes de cassetete e bombas de efeito moral pessoas que compareceram ao funeral da repórter da Al Jazeera Shireen Abu Akleh, morta durante uma operação militar na Cisjordânia. Os soldados agrediram dezenas de palestinos que agitavam bandeiras e cantavam em homenagem a Abu Akleh.

"Criminosos não podem agitar bandeiras terroristas e encorajar o terrorismo. Por isso eu determinei a remoção do espaço público de bandeiras que apoiem o terrorismo e a interrupção do incitamento contra Israel", afirmou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.