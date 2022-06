Ministro do Meio Ambiente da República Dominicana é morto a tiros em seu gabinete

O ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera, foi assassinado a tiros ontem em seu próprio gabinete. O atirador, segundo informações do governo dominicano, seria um amigo, que foi detido. As motivações ainda estão sendo investigadas.

Advogado e político, Jorge Mera, de 55 anos, vinha de uma família política poderosa. Ele era filho do ex-presidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986) e irmão da vice-ministra de governo Dilia Leticia. Ele era casado com a embaixadora da República Dominicana no Brasil, Patricia Villegas, e deixou dois filhos, um deles deputado do Partido Revolucionário Moderno, do qual o ministro era fundador.

AMIGO

"Miguel Cruz, identificado como autor do disparo, era amigo do falecido ministro. O responsável se encontra sob custódia da polícia nacional e do Ministério Público", disse o porta-voz da presidência, Homero Figueroa.

"Cruz era amigo de infância que (o ministro) recebeu em seu gabinete. As investigações sobre as circunstâncias estão nas mãos das autoridades competentes", disse a família, em um comunicado.

Segundo fontes do ministério, que pediram anonimato, Cruz entrou na reunião semanal de Jorge Mera e abriu fogo. Por ser amigo da vítima, Cruz não teve problemas para entrar no ministério, no centro de Santo Domingo.

‘TOLERÂNCIA ZERO’

Cruz seria um empresário afetado pelas políticas do ministro, segundo fontes ligadas ao caso. Jorge Mera aplicava uma política de "tolerância zero". Ao assumir o cargo, em agosto de 2020, com a tarefa de "devolver a beleza" às áreas protegidas da República Dominicana, ele disse que sua gestão trabalharia "pelo uso responsável dos recursos naturais, pela proteção e conservação dos ecossistemas, pela redução da poluição e pela gestão eficaz dos resíduos sólidos".

MUDANÇA CLIMÁTICA

Na semana passada, durante a Conferência de Estocolmo, Jorge Mera pediu que a comunidade internacional lutasse contra a mudança climática, "já que essa é uma prioridade para o mundo, para toda a região, mas em especial para as pequenas nações insulares como a República Dominicana".

Vizinha do empobrecido e devastado Haiti, na Ilha de Hispaniola, a República Dominicana leva a sério a questão ambiental, uma de suas fontes de turismo, e suas leis estabelecem normas para a conservação, proteção e restauração do meio ambiente e dos recursos naturais, assegurando seu uso racional e sustentável.

Formado em direito, ex-professor universitário e escritor, Jorge Mera conduzia desde 2004 o programa semanal de TV Líderes, um espaço de análise política e entrevistas no canal Colorvisión. O presidente dominicano, Luis Abinader, um amigo de escola do pai de Jorge Mera, manifestou condolências à família. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.