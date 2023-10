Ministro da Defesa de Israel espera 3 meses de ofensiva terrestre em Gaza

"Esta deve ser a última manobra [terrestre] em Gaza, pela simples razão de que depois dela não haverá Hamas. Levará um mês, dois meses, três, mas no final não haverá Hamas", disse Gallant no centro de comando da Força Aérea Israelense em Tel Aviv, segundo o site Times of Israel.

