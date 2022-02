Militares russos negam ataques à Ucrânia; vídeo

O presidente Vladimir Putin autorizou uma operação especial militar na Ucrânia. Ele disse que “os conflitos entre a Rússia e as forças ucranianas são inevitáveis, é apenas uma questão de tempo” e que seu país não pode tolerar as "ameaças da Ucrânia".

Os Militares russos negaram, nesta quinta-feira (24), que estejam bombardeando as cidades da Ucrânia. No entanto, vídeos que circulam nas redes sociais mostram a invasão de tanques da Rússia, além de explosões em todo o país.

