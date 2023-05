Militar que capturou Che Guevara morre aos 84 anos

Em 1965, deixou o país para se juntar a novas lutas. No ano seguinte, tentou aquecer a revolução na Bolívia. Foi capturado em 1967 pelo exército boliviano, que contava com apoio da CIA. Che foi assassinado em La Higuera na tarde do dia 9 de outubro daquele ano.

Ele se juntou a Fidel na luta para libertar Cuba da ditadura de Fulgencio Batista. Liderou tropas na guerrilha e foi conselheiro do cubano. O argentino ocupou posições importantes no governo da ilha quando Castro assumiu o poder em 1959.

Ernesto Guevara de la Serna nasceu em 14 de maio de 1928 em Rosário, na Argentina. Sua mãe engravidou três meses antes de se casar e precisou falsificar a certidão de nascimento do filho para livrar a família do escândalo.

Um dia depois, o exército boliviano cumpriu a ordem de executar Guevara. No mesmo ano, o Congresso do país nomeou Prado Salmón herói nacional por defender o que o governo militar considerou uma invasão estrangeira subversiva.

Em 8 de outubro de 1967, ele comandou uma patrulha no sudoeste da Bolívia que terminou com a captura de Che Guevara.

