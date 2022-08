Milionário mata esposa durante caçada para ficar com seguro e fugir com amante

O dentista milionário Lawrence Rudolph foi considerado culpado pela morte de sua esposa Bianca Rudolph, 34, durante uma caçada em Zâmbia, na África, em 2016, para poder ficar com o seguro de vida e fugir com sua amante.

Após matar Bianca, Lawrence recebeu o equivalente a R$ 25 milhões (US$ 4,8 milhões) do seguro de vida em nome de sua esposa. O dentista negou ter cometido o crime e sua defesa alegou que a vítima teria atirado acidentalmente em si mesma ao guardar às pressas uma espingarda, quando se preparavam para voltar aos EUA.

O suspeito afirmou que no momento do disparo ele estaria no banheiro e após ouvir o barulho do tiro, encontrou sua esposa morta no chão do quarto do hotel onde estavam hospedados.

Porém, a perícia constatou que o tiro no coração da vítima foi efetuado de 60 centímetros a um metro de distância. Além disso, uma amiga da mulher, que desconfiou do caso após Bianca ser cremada ainda na Zâmbia, acionou o FBI e informou que o homem tinha uma amante e já havia demonstrado comportamento abusivo com a vítima.

Testemunhas também relataram que Lawrence confessou o crime durante um jantar com sua amante Lori Milliron, quando o homem gritou com a mulher dizendo "Eu matei a minha esposa por você".

Lori, gerente da franquia odontológica de Lawrence, foi considerada cúmplice no crime e acusada de mentir para um júri federal sobre seu caso com o dentista. Rudolph foi acusado de assassinato e fraude postal.