Milionário deixa mulher para viver com refugiada que ele deu abrigo

O milionário e ex-chefe da empresa de empréstimos consignados Wonga, Haakon Overli, de 52 anos, teria trocado a família por uma refugiada ucraniana que eles acolheram em casa.

De acordo com o jornal The Sun, o homem deixou a esposa e os filhos para morar com sua amante assim que ela recebeu um visto para ficar no Reino Unido.

Segundo as informações do site, o empresário começou um caso com a mulher refugiada e se mudou para a propriedade do casal em Surrey, um condado nas proximidades de Londres, após a invasão russa.