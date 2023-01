Milhares de fiéis voltam ao Vaticano no 2º dia de velório de Bento 16

Bento 16 morreu no último dia de 2022, aos 95 anos, após uma piora em seu estado de saúde no período de Natal, quando ele começou a apresentar problemas respiratórios.

Com este ato, terminará a saga dos "dois papas", os dois vestidos de branco, que conviveram por quase uma década no menor Estado do mundo.

No primeiro dia, 65 mil pessoas foram se despedir do papa emérito, divulgou o Vaticano.

