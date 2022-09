Migrantes processam governador da Flórida por fraude em voos para ilha

Dias antes, o também republicano Greg Abbott, do Texas, havia despachado dois ônibus com estrangeiros irregulares para um bairro de Washington não muito longe da residência oficial da vice-presidente, Kamala Harris.

Diretor executivo da Lawyers for Civil Rights (advogados pelos direitos civis), que busca o status de ação coletiva no processo, Ivan Espinoza-Madrigal afirmou que "nenhum ser humano deve ser usado como peão político".

Ainda segundo o processo, DeSantis e outros funcionários da Flórida "interferiram de forma inadmissível no controle exclusivo do governo federal sobre a imigração para promover um objetivo ilegal e uma agenda política pessoal".

A ação desta terça -encaminhada pelo grupo de direitos migratórios Alianza Americas e três venezuelanos em nome de todo o grupo-, alega que os imigrantes fugiram da Venezuela socialista, um país atormentado pela violência e com a economia em crise, "em uma tentativa desesperada de proteger a si e suas famílias da violência das gangues, da polícia e do Estado, e da opressão da dissidência política".

Os imigrantes irregulares estavam no Texas, em um grupo de cerca de 50 pessoas, incluindo crianças, quando foram transportados na quarta-feira (14) em dois aviões fretados para Martha's Vineyard, uma pequena ilha ao sul de Boston frequentada por ricos e poderosos. O custo dos voos foi de US$ 650 mil dólares, segundo o processo.

O processo foi aberto em um tribunal em Boston, e alega que os venezuelanos foram informados falsamente de que seriam transportados para Boston ou Washington, além de terem sido induzidos à viagem com vale presentes de US$ 10 do McDonald's.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.