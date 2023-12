Mickey Mouse vai deixar de ser exclusivo da Disney; entenda motivo

No Brasil, propriedades intelectuais deixam de ter restrições de uso depois de 70 anos desde a concepção da obra, o que coincide com a antiga lei americana.

Não será toda versão da mascote da Disney que poderá ser usada com liberdade. Somente o Mickey do desenho "Streamboat Willie", de 1928, cai em domínio público.

No ano passado, o senador republicano Josh Hawley, do Missouri, ameaçou mudar a lei para antecipar o fim dos direitos da Disney sobre Mickey Mouse. Hawley apresentou um texto que limitaria a proteção a 56 anos, tornando a lei retroativa.

Com a chegada de um novo ano, obras de arte, das mais diferentes linguagens, entram em domínio público. Em 2024, um acontecimento muito aguardado, no meio dos direitos autorais, vai acontecer. O desenho de Mickey Mouse deixará de ser exclusivamente utilizado pela Walt Disney Company.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.