México vai voltar a exigir visto físico de brasileiros

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O México oficializou que a partir do dia 18 vai voltar a exigir o visto físico para cidadãos brasileiros que queiram entrar no país. A informação foi confirmada pela embaixada no Brasil nesta quarta (3) --veículos mexicanos anteciparam o plano do governo.

Hoje, para conseguir a permissão para cruzar a fronteira, basta uma autorização eletrônica emitida pelo Instituto Nacional de Migração. A partir do dia 18, brasileiros precisarão agendar um horário e ir até a embaixada em Brasília ou aos consulados no Rio de Janeiro e em São Paulo para conseguir o documento.

O visto eletrônico havia sido implantado pelo México no final de 2021. Entre outros fatores, a mudança se deu em meio à pressão dos Estados Unidos, que vivem uma crise climática na fronteira sul --pela qual cada vez mais brasileiros tentam entrar de forma irregular. O número de barrados vem apresentando crescimento: foram 5.118 em maio deste ano, contra pouco mais de 1.300 em março, segundo o Departamento de Controle de Fronteiras.

Os brasileiros são só uma parte de um movimento que deve bater novo recorde. O total de barrados na fronteira tem ficado acima de 200 mil por mês desde março e, em maio, atingiu 239 mil, maior cifra mensal já registrada --o dobro do que se via em 2021.

A alta tem várias razões: se muitos países da América Latina enfrentam crises econômicas, os EUA têm vagas de trabalho sobrando; outro ponto é a percepção de que Joe Biden seria mais tolerante com a imigração do que o antecessor, Donald Trump.

Antes da implementação do visto eletrônico, o passaporte brasileiro comum bastava para entrar no México. O sistema, porém, vem enfrentando problemas desde maio, fazendo com que turistas perdessem viagens, protestassem na porta dos consulados e na internet e organizassem mutirões para ajudar desconhecidos.

Agora, a partir do próximo dia 18, o procedimento do visto físico envolverá o agendamento de horário pelo site da embaixada mexicana. Para o documento, deve-se apresentar uma cópia do documento de identidade, do passaporte e um formulário e pagar uma taxa de US$ 48 (R$ 253,62, no câmbio atual). Ele tem validade de 180 dias.

Há exceções, contudo. Não precisarão emitir um visto físico mexicano pessoas que tiverem visto válido para Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Irlanda do Norte ou qualquer um dos países que compõem o acordo de Schengen --tratado de livre circulação entre nações europeias.

Quem tiver residência fixa nesses países também não precisará emitir um novo documento junto ao governo do México.

No anúncio das redes sociais, a embaixada brasileira no México já recebeu reclamações. Um usuário, por exemplo, reclama que vai viajar no dia 19 de agosto e já tem o visto eletrônico, mas não o físico. Outro afirma que enviou emails ao órgão e não teve resposta, enquanto um terceiro alega que não consegue agendar a entrevista para emitir o documento.