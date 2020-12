México será 1º país latino-americano a vacinar contra a Covid-19

O México é o primeiro país latino-americano a vacinar sua população contra a Covid-19. O subsecretário de Saúde, Hugo López-Gatell, informou que a campanha de vacinação começa nesta quinta-feira (24).

Segundo a France Presse, o país vai aplicar a vacina desenvolvida em conjunto pela Pfizer e BioNTech. O governo determinou que as primeiras vacinas serão destinadas ao profissionais da saúde que enfrentam a pandemia diariamente.

A primeira remessa deverá chegar nesta quarta-feira (23), com um lote contendo 1,4 milhão de doses. No total, o país espera 34,4 milhões que as farmacêuticas prometeram entregar em acordo com o governo.

O México, de 128 milhões de habitantes, registra 119.495 mortes e 1,33 milhão de infecções pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais divulgados na terça (22). O país ocupa o quarto lugar com mais mortes em números absolutos no mundo, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia.