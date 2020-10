Mexicano leva golpe fatal durante evento de luta livre

O lutador mexicano Luis Àlgel Salazar, 26, conhecido como 'Príncipe Aéreo morreu na noite de ontem (17) após levar golpes no peito durante uma luta livre, no México.

Segundo o UOL, autoridades médicas informaram que o lutador conseguiu chegar com vida no local, mas não resistiu e morreu na entrada do hospital ao sofrer um infarto.

Ainda segundo a publicação, imagens mostram primeiro os lutadores duelando normalmente até que o rival de Salazar o acerta na região do peito algumas vezes. Ele cai de costas com os braços abertos.

Oito lutadores da modalidade já faleceram desde dezembro do ano passado.