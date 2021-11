Merkel vê onda dramática de Covid e mais 6 países elevam restrições

O governo sueco anunciou que, a partir de 1º de dezembro o certificado de vacinação será pela primeira vez obrigatório para qualquer evento com mais de cem pessoas, e a Dinamarca, uma das primeiras nações europeias a retirar todas as restrições, vai retomar a obrigatoriedade de seu passaporte Covid.

Segundo o ministro da Saúde belga, Frank Vandenbroucke, o país vive "uma explosão de infecções". De acordo com o governo belga, o número de leitos hospitalares ocupados dobrou em 15 dias. "Se não levarmos as medidas a sério, não chegaremos ao fim disso", afirmou Vandenbroucke.

De acordo com a OMS, o número de casos semanais saltou em 8% em relação aos sete dias anteriores. A preocupação cresceu ainda porque agora também o número de mortes está crescendo: foram 5% mais óbitos na semana encerrada no último domingo (14), em relação à anterior.

A tendência de alta no contágio na Europa não é nova, mas está ficando mais preocupante, segundo entidades de saúde. Na semana de 8 a 14 de novembro, o continente completou a quinta semana consecutiva de aumento, impulsionado pela maior circulação de pessoas, pela chegada do frio ---que aumenta a concentração em locais fechados--- e pela dificuldade em elevar a porcentagem de população vacinada.

Com as internações hospitalares em alta e a ocupação das UTIs ultrapassando 80% em algumas regiões, o governo alemão vai se reunir com os governadores dos 16 estados para decidir como conter a crise.

Na semana encerrada no domingo (14), o número de novos casos já havia saltado 50% entre os alemães -- na comparação com os sete dias anteriores--, a terceira maior alta global segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), após os Estados Unidos e a Rússia.

