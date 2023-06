Mercenários se rebelam contra exército russo: 'Vamos destruir qualquer um'

O líder do grupo de mercenários conhecido como Wagner, Yevgeny Prigozhin, manifestou abertamente sua intenção de destituir o ministro da Defesa da Rússia nessa sexta-feira (23). Na madrugada de sábado (24), ele anunciou que suas tropas haviam chegado à região de Rostov, próxima à Ucrânia, e que não encontraram resistência por parte dos militares nos postos de controle.

Prigozhin referiu-se aos soldados nos postos de comando como inexperientes e afirmou que não está em confronto direto com eles. No entanto, ele deixou claro que qualquer um que se oponha ao seu avanço será destruído. "nós vamos destruir qualquer um que esteja no nosso caminho, nós estamos avançando e vamos até o fim", afirmou.

Além disso, Prigozhin alegou ter derrubado um helicóptero do exército russo.

Segundo informações da agência de notícias Reuters, homens armados teriam chegado à sede da polícia regional no município de Rostov-on-Don, conforme vídeos compartilhados nas redes sociais. No entanto, ainda não há confirmação de que esses homens sejam membros do grupo Wagner.

A Reuters também informou que os mercenários tomaram o controle de prédios militares na cidade de Voronezh, localizada a cerca de 500 km de Moscou. No entanto, as forças armadas russas estão combatendo o avanço do grupo nessa região.

A FSB, agência de segurança da Rússia, emitiu uma ordem de prisão contra Prigozhin.