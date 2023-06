Mercenários recuam de ataque a Moscou para 'evitar banho de sangue'

Em mensagem de áudio no Telegram, Yevgeny confirmou o fim do ataque. "Chegamos a 200 km de Moscou. Nesse tempo, não derramamos uma única gota de sangue de nossos combatentes. Agora chegou o momento em que sangue pode ser derramado. Compreendendo a responsabilidade de que o sangue russo seja derramado de um lado, estamos recuando nossos comboios e voltando aos campos de campanha conforme planejado.", disse.

