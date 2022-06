Menino que estava há 4 dias em poço com cobras e escorpiões é regatado vivo

Rahul Sahu, um menino de 11 anos, ficou dias no fundo de um poço de 24 metros de profundidade, junto com cobras e escorpiões. O caso aconteceu na última sexta-feira (10), em Chhattisgarh, na Índia.

De acordo com autoridades de segurança, o menino havia se desequilibrado enquanto brincava e caiu no poço localizado nos fundos da casa em que mora com a família.

Rahul, que é surdo e mudo, só foi encontrado porque outra criança o viu despencando. As máquinas usadas na escavação para resgatar o garoto revelaram escorpiões e cobras ao lado do menino, no entanto, ele não foi picado.

Digging in progress, rescue team to descend soon to attempt to rescue Rahul Sahu, a child who fell into a borewell in Village Pihrid, Chattisgarh. Ops on for more than 30 hours now. Hope the child is recovered safely. pic.twitter.com/cT8xs0QiDP — Nistula Hebbar (@nistula) June 12, 2022

O resgate demorou quatro dias e contou com 500 pessoas e vítima segue em observação em um hospital.