Menino de 13 anos morre após tomar antialérgicos para filmar desafio do TikTok

Em 2020, quando uma menina morreu participando do mesmo desafio, a FDA (Food and Drug Administration), agência americana que regulamenta alimentos e medicamentos nos EUA, afirmou que o medicamento bloqueia uma substância que causa sintomas alérgicos no corpo. Quando usado conforme recomendado, é seguro e eficaz, mas em doses mais altas do que as recomendadas, alertou a agência, pode causar "sérios problemas cardíacos, convulsões, coma ou até morte".

