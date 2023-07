Menino de 10 anos sofre intoxicação após beber 6 garrafas d’água em 1h

Crianças, idosos e as pessoas com certas doenças são mais propensas a sofrer de intoxicação por água. Isso ocorre porque elas têm mais dificuldade em regular a ingestão de água.

A intoxicação por água ocorre quando há uma grande ingestão de água em um curto período de tempo. Isso pode diluir o sódio no sangue, o que pode causar problemas com o funcionamento do cérebro e dos músculos.

Ray Jordan, de 10 anos, foi internado depois de beber seis garrafas de água em uma hora e sofrer uma intoxicação na Carolina do Sul, nos EUA. Ele se queixava de dores de cabeça, confusão mental, inconsciência, convulsões e coma. De acordo com o WIS-TV, o caso aconteceu há 11 dias.

