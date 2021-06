Menina de 9 anos ‘rouba’ carro dos pais para ir à praia com irmã de 4 anos

Segundo relatado pela polícia, as meninas pegaram as chaves do carro enquanto os pais dormiam e dirigiram por cerca de 16 km de sua casa.

Um caso quase inacreditável chocou os policiais do estado de Utah, nos Estados Unidos. Uma menina de 9 anos ‘roubou’ o carro dos pais para ir à praia com a irmã de 4 anos e acabou batendo em um trator.

