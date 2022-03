Menina de 9 anos perde o pai e tem braço amputado após ataque russo na Ucrânia

Uma menina de apenas 9 anos teve o braço amputado após se ferir em um ataque da Rússia em Hostomel, cidade na região de Kiev, na Ucrânia.



A informação foi dada nesta segunda (14) pela primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska. A criança, Sasha, estava fugindo com seus pais e sua irmã quando foram alvejados por soldados da Rússia.



O pai de Sasha acabou morrendo e ela ficou ferida enquanto seguiam para um bunker. Já a mãe da menina e sua irmã não sofreram ferimentos. De acordo com Zelenska, a criança passou dias com o ferimento no braço sem nenhum tipo de ajuda médica, e quando finalmente conseguiu chegar ao hospital, o membro precisou ser amputado.



De acordo com Zelenska, voluntários ajudaram no resgate. "Foram necessários muitos esforços inacreditáveis ​​de voluntários para retirar Sasha e sua família", contou. “Ela continuará seu tratamento no exterior", disse a primeira-dama em publicação em sua rede social.