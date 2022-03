Menina de 7 anos que viralizou cantando 'Frozen' em bunker canta hino da Ucrânia em estádio lotado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ucraniana Amelia Anisovich, 7, viralizou nas redes sociais há algumas semanas após um vídeo seu cantando a música-tema de "Frozen: Uma Aventura Congelante" em um bunker, onde estava com sua família para se proteger dos bombardeios, foi compartilhado.

Agora, ela está na Polônia, principal destino dos refugiados da guerra, junto com seu irmão, Misha, 15, e sua avó. Os pais da menina, porém, seguem em Kiev, de acordo com as últimas informações disponíveis.

O nome de Amelia voltou a ser compartilhado nas redes no último domingo (20), quando a menina cantou o hino nacional da Ucrânia em um show beneficente no estádio Atlas Arena em Lodz, na região central da Polônia.

Milhares de pessoas acenderam as lanternas de seus celulares enquanto acompanhavam Amelia cantando. Mais de US$ 380 mil (R$ 1.8 mi) foram arrecadados no show televisionado de artistas poloneses e ucranianos.

Segundo o jornal britânico The Independent, Amelia e a família ficaram seis dias no abrigo antiaéreo até que ela conseguisse migrar para a Polônia, onde está agora com a avó.

Os dois homens que ajudaram a menina a cruzar a fronteira disseram em entrevista à emissora pública polonesa TVP que o pai dela não pôde deixar o país já que pode ser chamado para se juntar aos soldados. A mãe, sabendo que os filhos estariam salvos no país vizinho, decidiu ficar ao lado do marido.

Amelia também falou à emissora, há uma semana. Na ocasião, a menina disse que fez aulas de canto e que sempre cantava quando o pai colocava um desenho animado para que assistissem juntos. Afirmou também que está com saudade dos pais: "Sinto falta deles, mas vou ver eles novamente. Eles são meus pais".