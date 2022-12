Membros de grupo religioso morrem enquanto faziam ritual em rio

O porta-voz dos Serviços de Emergência de Joanesburgo, Robert Mulaudzi, disse que as autoridades alertaram os moradores sobre os perigos de realizar os rituais ao longo do rio, frequentemente pessoas se reúnem para batismo e purificações.

Nove membros de uma igreja morreram e outros 8 desapareceram enquanto faziam um ritual no rio Jukskei, em Joanesburgo, na África do Sul. O caso aconteceu na última sexta-feira (2)

