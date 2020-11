Melania pressiona Trump a aceitar derrota, diz CNN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, tenta convencer seu marido a aceitar a derrota para Joe Biden na eleição americana, informa neste domingo (8) a rede de TV CNN.

Apesar da vitória do democrata ter sido confirmada neste sábado (7) pela imprensa americana, Donald Trump até o momento não reconheceu o resultado e insiste no argumento de que houve fraude no pleito —ele não apresentou nenhuma prova para comprovar suas afirmações.

Nesse cenário, Melania e outras pessoas próximas ao presidente —incluindo seu genro e assessor, Jared Kushner— estariam tentando convencê-lo a desistir do discurso e reconhecer o resultado da votação.

Não há nenhuma indicação, até o momento, que Trump vá aceitar o conselho de seus familiares e na manhã deste domingo ele voltou a usar suas redes sociais para repetir que houve fraude, novamente sem apresentar evidências.