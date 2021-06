Megaloja de 'Harry Potter' é inaugurada em Nova York

A tão esperada inauguração da loja do personagem Harry Potter em Nova York, ocorreu nessa quinta-feira (3). Fãs do jovem bruxo fizeram fila por horas sob forte chuva para serem os primeiros a visitar a loja, de três andares, localizada no sul de Manhattan e que abriga a maior coleção de mercadorias de Harry Potter do mundo.

Multidões se reuniram do lado de fora da loja pela manhã e a polícia foi chamada para garantir a ordem. Lá dentro, fãs do mundo mágico da escritora J.K. Rowling tiraram selfies na frente da cabine telefônica vermelha que transporta bruxos para o Ministério da Magia e compraram "fizzing whizzbees", uma guloseima efervescente.

Eles experimentaram as camisetas do jogo quadribol, folhearam cópias da série de livros mais vendida da história e provaram a bebida favorita de um bruxo no bar Butterbeer.

A maior loja de Harry Potter deveria ter aberto no verão passado, mas sua inauguração foi adiada devido à pandemia de coronavírus.