Medo do coronavírus volta a crescer nos EUA, e aprovação a gestão de Biden na pandemia cai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avanço da variante delta nos Estados Unidos aumentou o medo da população em contrair o coronavírus e ajudou a derrubar a popularidade do presidente Joe Biden, mostra pesquisa feita pelo jornal Washington Post em parceria com a emissora ABC News.

Segundo a pesquisa divulgada neste domingo (5), 47% dos americanos descrevem o risco de contrair a Covid-19 como sendo moderado ou alto, um aumento de 18 pontos em relação a uma pesquisa realizada no final de junho. Entre adultos que receberam pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus, o número de pessoas com medo de se infectar subiu de 32% para 52% no período. Também houve aumento no número de adultos não vacinados que dizem ter medo de contrair a doença: subiu de 22% para 35%.

O número de entrevistados que dizem aprovar a condução da pandemia por Biden caiu para 52%, dez pontos abaixo dos 62% registrados em junho. A aprovação geral do governo do democrata também diminuiu no período, de 50% para 44%. Além do recrudescimento da pandemia nos EUA, contribuiu para a queda na popularidade de Biden a avaliação negativa da forma como foi feita a retirada das tropas americanas do Afeganistão, concluída na última segunda (30).

A pesquisa foi feita por telefone entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, com 1.006 participantes. A margem de erro é de 3,5 pontos.