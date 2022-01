Médicos com Covid-19 são autorizados a atender pacientes na França

Médicos que testaram positivo para o vírus Covid-19 estão sendo autorizados a atender pacientes em hospitais da França. A medida visa diminuir a falta de profissionais da saúde nas unidades, após sobrecarga no sistema de saúde devido grande números de infectados pelo vírus e aos casos da variante Ômicron. Essa permissão está sendo incluída diante das regras de quarentena da França, em hospitais, lares de idosos, consultórios médicos e outras áreas da saúde. Esta opção de manter o quadro de profissionais da saúde em maior número, é válida para aqueles que têm pouco ou nenhum sintoma do vírus. Para quem está fora do setor da saúde, logo não faz parte dessa nova regra, as medidas de quarentena da França exigem cinco dias de isolamento para os vacinados que apresentam resultado positivo para o coronavírus. Já para os não vacinados, o isolamento é de pelo menos 1 semana. Na França, mais de 72 % dos leitos de UTI estão ocupados por pacientes infectados pela Covid-19. O sistema de saúde, uma vez tido como referência, está novamente mostrando sinais de sobrecarga com alta dos casos.



Também, a maioria dos infectados nas UTIs não é vacinada contra o vírus, embora 77% da população tenha recebido pelo menos duas doses contra o coronavírus. Mais de 124.000 pessoas com coronavírus morreram na França, uma das maiores taxas de mortalidade registradas no mundo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.