Médico se revolta com passeio de Trump e faz textão na web: 'insanidade'

O médico James Phillips, do hospital militar Walter Reed, usou o Twitter para expressar toda a sua revolta com o “passeio” feito nesse domingo (4) pelo presidente Donald Trump, que está infectado com coronavírus.

O especialista repudiou a atitude do presidente que deixou a unidade por alguns minutos, e circulou no carro oficial da Casa Branca, por ruas próximas onde apoiadores aguardavam notícias dele. Uma equipe de agentes do Serviço Secreto teve que acompanhá-lo durante todo o trajeto no automóvel fechado.

"Cada pessoa no veículo durante aquele passeio presidencial completamente desnecessário agora precisa ficar em quarentena por 14 dias. Elas podem ficar doentes. Elas podem morrer. Por teatro político. Comandadas por Trump a colocarem suas vidas em risco por teatro. Isso é insanidade”.

James escreveu ainda que o risco de transmissão foi ainda maior porque o veículo oficial possui um mecanismo de isolamento especial, que não permite a entrada do ar externo, mas propaga qualquer vírus ou substância que já esteja no interior do mesmo, como o vírus que transmite a covid-19.

“Aquele carro presidencial não é apenas blindado, mas selado hermeticamente contra ataques químicos. O risco de transmissão da covid-19 dentro dele é tão alta quanto é possível, fora procedimentos médicos. A irresponsabilidade é impressionante”, acusou.

Fora o caso de Trump, a Casa Branca tem outros 11 casos de infecção por coronavírus, entre eles, o do assessor pessoal do presidente, Nicholas Luna. Ele foi diagnosticado com a doença 24 h depois do presidente. No caso do passeio, Phillips acredita que os agentes da guarda de Trump, podem ter sido infectados por conta do contato direto com ele.