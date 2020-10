Médico da Casa Branca afirma que Trump já não transmite mais o vírus a outras pessoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico da Casa Branca, Sean Conley, afirmou na noite deste sábado (10) que o presidente americano, Donad Trump, realizou um teste para coronavírus cujo resultado mostrou que o republicano não é mais um "risco de transmissão" para outras pessoas.

A declaração ocorre oito dias após o líder dos EUA anunciar ter recebido o diagnóstico de Covid-19. Ainda não se sabe ao certo por quanto tempo uma pessoa que foi infectada pelo patógeno pode transmitir a doença, mas estudos já mostraram que o contágio pode ocorrer por até três semanas.

"A prova do teste PCR desta manhã demonstra, segundo os padrões reconhecidos atualmente, que ele já não é considerado um risco de transmissão [do vírus] a outros", disse Conley em um comunicado.

O médico, porém, não afirmou se o presidente teve algum exame com resultado negativo para o coronavírus desde que foi infectado, embora este não seja um critério para determinar o fim do isolamento, de acordo com o Centro de Prevenção e Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Conley tem chamado a atenção da comunidade médica internacional pelas derrapadas éticas que vem cometendo na condução do caso.