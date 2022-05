McDonald 's anuncia saída da Rússia e deve deixar mais 60 mil desempregados

A McDonald 's decidiu se retirar do território russo e anunciou que está vendendo todas as lojas da rede. A decisão foi motivada pela crise humanitária que a guerra do país contra a Ucrânia tem causado a nível global.

A empresa estava na Rússia há 30 anos, mas preferiu seguir a linha de outras multinacionais que têm deixado o país pelo mesmo motivo. Conforme a agência de notícias AP, a rede de fast food disse que a permanência no país "não é mais sustentável, nem é consistente com os valores do McDonald's".

Desde março, quando a guerra começou, a empresa já tinha fechado mais de 850 lojas no país como uma maneira de pressionar a Rússia, como tem feito vários outros negócios estrangeiros.

A decisão deve impactar diretamente a população, já que mais de 62 mil pessoas ficarão desempregadas. O CEO Chris Kempczinski disse que não foi fácil tomar a decisão levando em conta a “dedicação e lealdade dos funcionários e fornecedores McDonald's”, mas que não pode compactuar com o que está acontecendo e que tem um compromisso maior com a comunidade global.