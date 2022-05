Massacre: Tiroteio em escola deixa 19 crianças e 2 adultos mortos no Texas

Três dias antes do ataque, Salvador chegou a postar fotos de fuzis e várias munições em um perfil no Instagram que só foi descoberto pela polícia após a carnificina.

Segundo a polícia, a tragédia ocorreu na Escola Robby Elementary School, que fica bem perto da fronteira com o México. Na ocasião, o atirador, identificado como Salvador Ramos, entrou com uma pistola e possivelmente um fuzil e abriu fogo contra as vítimas.

