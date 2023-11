Mario Vargas Llosa e 8 ex-presidentes latino-americanos declaram apoio a Milei

O ultraliberal atrai a maior parte dos votos de Patricia Bullrich, macrista que representa a direita tradicional e passou a apoiar o ex-adversário no segundo turno, após perder o primeiro com 23,8% dos votos.

Milei tem aparecido na frente, com leve diferença, na maioria das pesquisas eleitorais para o segundo turno. A segunda e última sondagem de segundo turno da AtlasIntel, divulgada na sexta (10), mostra 52,1% das intenções de voto para Milei e 47,9% para Massa, com margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.

Ainda no comunicado, os líderes dizem que têm "muitas diferenças" com Milei, mas que ele crê nos ideais de liberdade e "tem um diagnóstico muito correto sobre o problema da economia do país".

No texto, eles afirmam que um eventual novo governo peronista representaria a continuidade de "um modelo econômico corporativo fracassado". Segundo eles, seu plano "nada mais é que o projeto original de Néstor e Cristina Kirchner: alcançar a hegemonia política à custa do orçamento e da punição da oposição"..

Milei disputa o pleito com o peronista Sergio Massa, atual ministro da Economia, no próximo domingo, 19 de novembro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais na Argentina, oito ex-presidentes de países da América Latina e o escritor ganhador do Nobel Mario Vargas Llosa assinaram um manifesto em apoio ao candidato ultraliberal Javier Milei.

