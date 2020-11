Marinheiro de 62 anos é encontrado agarrado em casco no Oceano Atlântico

Um marinheiro de 62 anos, foi resgatado após ter desaparecido desde o último sábado (28). Ele estava no agarrado ao casco de um barco naufragado na costa da Flórida, no Oceano Atlântico.

Segundo apuração do UOL, a imprensa local disse que Stuart Bee saiu do porto de Canaveral na sexta-feira (27) à noite e planejava ficar no mar por várias horas, entretanto, na madrugada de ontem, começou a entrar água na cabine do barco e ele começou a afundar.

Stuart agarrou então a parte que estava para fora da água. Assim que viu o navio com contêineres se aproximando, ele começou a acenar para chamar a atenção da tripulação. Ele nadou e se agarrou a uma bóia.

A Guarda Costeira ainda informou que Stuart não ficou ferido e que é um milagre ainda estar vivo devido as condições em que foi encontrado.