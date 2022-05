Marido de professora assassinada em massacre no Texas morre de ataque cardíaco

Nesta quinta, testemunhas do massacre reclamaram do que consideram uma demora da polícia para neutralizar o atirador. Salvador Ramos, 18, teria ficado dentro da instituição por ao menos 40 minutos antes de ser morto por agentes de segurança.

Joe Garcia, 50, se preparava para o funeral de Irma Garcia, 46, uma das duas docentes mortas durante o pior ataque em uma instituição infantil nos EUA em quase dez anos. Segundo o jornal The New York Times, ainda nesta quinta, ele visitou o memorial em homenagem às vítimas para deixar flores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O marido de uma das professoras assassinadas no massacre em uma escola de Uvalde, no Texas, morreu nesta quinta-feira (26) devido a um ataque cardíaco durante seu processo de luto.

