Manifestantes tomam as ruas após morte de jovem negro nos EUA

Wright foi assassinado a cerca de 16 km de onde George Floyd foi morto, em maio do ano passado, também durante uma ação policial. De acordo com o Sistema Globo, manifestantes entraram em confronto com os policiais americanos que revidaram com gás lacrimogêneo e tiros com balas de borracha.

