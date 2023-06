Manifestante cai de telhado e morre durante protestos na França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um manifestante de 20 anos morreu na tarde desta sexta-feira (30) ao cair do telhado de uma loja em Petit-Quevilly, comuna no noroeste da França, em meio a onda de protestos que convulsiona o país desde que um policial matou um adolescente de origem argelina durante uma abordagem no trânsito, na terça-feira (27).

De acordo com o jornal francês Le Figaro, uma fonte policial afirma que o supermercado passava por um saque no momento do acidente, embora o Ministério Público da região tenha dito que a loja não estava sob ataque de manifestantes.