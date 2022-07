Mais dois ministros renunciam no Reino Unido, ampliando pressão sobre Johnson

Nesta terça, os ministros britânicos das Finanças, Rishi Sunak, e da Saúde, Sajid Javid, renunciaram em protesto contra Johnson por sua conduta após o estouro de um escândalo sexual envolvendo Chris Pincher, ex-vice-chefe da bancada do governo no Parlamento.

Will Quince, ministro de Crianças e Famílias, disse "não ter outra opção além de entregar sua renúncia", enquanto a ministra de Transportes, Laura Trott, disse que está saindo por ter perdido a "confiança" no governo, de acordo com a AFP .

Mais dois ministros britânicos renunciaram a seus cargos no governo do Reino Unido nesta quarta-feira, 6, ampliando a pressão sobre o primeiro-ministro Boris Johnson, após a saída na terça-feira de seus ministros de Finanças e da Saúde, segundo ae outras agências de notícias internacionais.

