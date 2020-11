Mais de 70 refugiados morrem em naufrágio na costa da Líbia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 74 refugiados morreram em um naufrágio na costa da Líbia na quinta-feira (12), afirmou a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A Guarda Costeira do país e pescadores conseguiram resgatar 47 pessoas que estavam na embarcação e 31 corpos. As buscas continuam.

A Líbia, que não tem um governo central estável desde 2011, quando uma operação liderada pela Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) derrubou o ditador Muammar Gaddafi, é um importante ponto de trânsito para os refugiados que buscam chegar à Europa por mar.

Nos últimos dois dias, 19 pessoas perderam a vida na arriscada tentativa de atravessar o Mediterrâneo.

O navio da organização Open Arms, o único de uma ONG que atualmente opera naquelas águas, resgatou 200 pessoas em três operações.

Pelo menos 900 já se afogaram este ano tentando a travessia, de acordo com a agência da ONU, e estima-se que mais de 11 mil refugiados foram detidos no mar e devolvidos à Líbia, onde são frequentemente presos e se tornam vítimas de exploração e abuso.

A OIM e o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur) já afirmaram que a Líbia não deve ser considerada um porto seguro de retorno e que os refugiados resgatados ou interceptados no mar não devem ser enviados de volta ao país.