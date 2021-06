Mais de 50% da população adulta da UE recebeu uma dose de vacina contra covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quinta-feira, 10, que mais de 50% da população adulta da União Europeia (UE) já recebeu ao menos uma dose de vacina contra o novo coronavírus. Von der Leyen, que falou em discurso antes de uma reunião de cúpula do G-7 no Reino Unido, afirmou também que 100 milhões de pessoas na UE já foram totalmente vacinadas contra a covid-19.

