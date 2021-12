Mais de 4,5 mil voos foram cancelados no Natal devido à variante Ômicron

No Natal, mais de 4,5 mil voos foram cancelados no mundo, devido à nova variante do Ômicron, segundo dados divulgados neste sábado (25) pela Flight Aware. Só hoje, foram suspensos 1.779 voos, juntamente com os 402 que estavam programados para este domingo (26).dia A maior parte dos cancelamentos veio de cinco empresas, com a China Eastern suspendendo 474 viagens, enquanto a Air China cancelou 188. A United anulou 177 voos, a Air India 160 e a Delta aboliram 150.

