Mais de 3,6 mil voos são cancelados no mundo devido à variante Ômicron

Mais de 3.600 voos foram cancelados e cerca de 6.400 foram atrasados no mundo neste domingo (2), sendo 2.100, somente nos Estados Unidos devido o avanço da variante Ômicron. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,4 milhão de novos casos foram confirmados nesta semana. Especialistas apontam que medidas como a vacinação em massa e o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social ainda são necessárias para conter a disseminação da doença.

