Mais de 35 mil mortos já foram encontrados após terremoto na Turquia e na Síria

Vários países enviaram ajuda humanitária aos países e com a aproximação do fim das buscas pelos mortos, os trabalhos visam agora ajudar os sobreviventes a reconstruírem suas vidas e suas cidades.

Mais de 35 mil mortos já foram encontrados entre os destroços do terremoto que destruiu prédios e casas na Turquia e na Síria no último dia 6 de fevereiro.

