Maior navio de guerra da Ucrânia é afundado para evitar captura russa

O comandante do navio recebeu a ordem de encher o casco de água apoiando a embarcação no fundo do rio onde fica o estaleiro em que estava recebendo reparos. “É difícil imaginar uma decisão mais difícil para um bravo guerreiro e toda a sua equipe. Mas vamos construir uma nova frota, moderna e poderosa. O importante agora é resistir", disse o ministro da Defesa Oleksii Reznikov em publicação no Facebook.

