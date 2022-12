Maior aquário cilíndrico do mundo explode e espalha 1.500 peixes na Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um aquário em Berlim que abrigava cerca de 1.500 peixes exóticos explodiu nesta sexta-feira (16), espalhando mais de 1 milhão de litros de água e detritos em uma rua no movimentado distrito de Mitte, de acordo com serviços de emergência da Alemanha.

Cerca de cem socorristas foram acionados para se dirigirem ao local, um complexo de lazer que abriga hotel, museu, lojas, restaurantes e o AquaDom, que a administração chama de o maior aquário cilíndrico independente do mundo, com 16 metros de altura.

Segundo a polícia de Berlim, duas pessoas ficaram feridas pelos estilhaços após a explosão. Os bombeiros informaram que não conseguiram acessar o andar térreo do prédio em que estava o aquário devido à quantidade de destroços.

A causa da explosão ainda é desconhecida, mas uma das suspeitas das autoridades é de que as baixas temperaturas tenham provocado rachaduras na estrutura, que acabou cedendo à pressão das mil toneladas de água. Policiais e bombeiros não comentaram o destino dos peixes.

De acordo com a imprensa alemã, o incidente ocorreu às 5h45 do horário local (1h45 em Brasília). Cerca de 400 pessoas que estavam hospedadas no hotel foram instruídas a deixar o prédio, e ônibus foram enviados ao complexo para abrigá-las, já que a temperatura em Berlim estava em torno de -7°C.

A rua próxima ao complexo que leva da Alexanderplatz ao Portão de Brandemburgo —pontos turísticos da capital— precisou ser fechada pelas autoridades devido ao grande volume de água que saiu do prédio.

"Há cacos [de vidro] por toda parte. Tudo foi inundado. Parece um pouco com uma zona de guerra", disse a advogada Sandra Weeser, que estava hospedada no hotel, à agência de notícias Associated Press.

O AquaDom foi fechado para reformas em outubro de 2019. Devido à Covid, seguiu fechado por quase três anos, até junho deste ano. Segundo a empresa que o administra, o aquário abriga espécies que vão de peixes-palhaços, como o do filme "Procurando Nemo", a cavalos-marinhos, águas-vivas e arraias.