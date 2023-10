Mãe vê filho urinando verde e descobre que bebê nasceu sem ânus

Antes de completar um ano de vida, o bebê já havia passado por seis cirurgias para reparar a má-formação. Apenas 3 meses depois do nascimento foi que os médicos conseguiram colocar um canal para evacuação, mas boa parte do intestino da criança já havia morrido pelo contato constante com toxinas.

A mãe do menino, Vickie Thompson, precisou ficar afastada do filho por muitos dias, pois a saúde dele era muito frágil.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.