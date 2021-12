Mãe flagra criança conversando com Alexa à noite

No meio da noite, uma criança de dois anos acordou e de repente começou a falar com Alexa. A babá eletrônica registrou o que aconteceu. Na imagem podemos ver o bebê sentado na cama e chamando o pai através do aparelho, pois obviamente é difícil para ele adormecer novamente. Este acontecimento foi compartilhado por Aly Femia, de Connecticut, EUA. No vídeo, o garotinho disse diretamente para Alexa: "Alexa, preciso do meu pai". O dispositivo confuso então perguntou: “O que devo acrescentar?” A mãe do menino, Aly, viu a reação do filho confuso a Alexa: “Pai”, e começou a rir. O vídeo foi postado na rede social TikTok e logo viralizou. Alexa diz que o carrinho de compras do menino havia sido atualizado, "Adicionei ‘Papai’ ao carrinho de compras. Precisa de mais alguma coisa?". O bebê respondeu com satisfação: "Uh, não." Assista:

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.