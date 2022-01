Mãe é presa por jogar bebê dentro de jaula de urso no Uzbequistão

O porta-voz do zoológico afirmou que o urso Zuzu, um pequeno exemplar da espécie urso pardo caucasiano, observava a mulher com o bebê quando ela atirou a criança por cima da grade de metal.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa por arremessar a filha dentro da jaula de um urso no zoológico de Tashkent, no Uzbequistão. O crime ocorreu na frente de funcionários e visitantes, mas o animal não atacou o bebê.

