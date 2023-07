Mãe é presa ao tentar contratar assassino de aluguel na web para matar filho de 3 anos

A vítima morava com a avó materna que reconheceu a foto apresentada pelo detetive e o número do telefone da filha. Yasmin foi presa e vai responder em primeiro grau pela solicitar assassinato e em terceiro grau pelo uso de plataformas de comunicações ilegais, conforme oTribunal de Justiça de Miami.

Ela também estabelecia o prazo para que o serviço fosse feito, ela tinha pressa na execução e ordenou que o crime fosse cometido até esta quinta-feira (20). A quantia oferecida por ela ao falso assassino foi de US$ 3 mil, ela também repassou detalhes como o endereço e uma foto do filho.

Após receber o contato de Jazmin, que se identificou com um nome falso, o administrador da página levou o caso à polícia e um investigador disfarçado começou a trocar mensagens com ela. A mulher contou que queria que o menino fosse morto e levado para longe.

